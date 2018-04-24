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Кондратьев рассказал, что грозит обманщикам кубанских дольщиков
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Кондратьев рассказал, что грозит обманщикам кубанских дольщиков 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апреля — Новая Кубань. Краснодарский край на прошлой неделе всколыхнула массовая «зачистка» чиновников. Силовики работали точечно: обыски по 97 адресам, 15 задержанных. Среди них, как сотрудники администраций, так и представители строительных компаний.
Два заместителя мэра Сочи и главный архитектор Краснодара арестованы на время следствия, начальник департамента имущественных отношений Сочи взят под домашний арест. Всем им инкриминируют превышение должностных полномочий. Факты противоправных деяний всплыли в ходе оперативной разработки УФСБ и СК по региону. Прорабатывали тему нарушения прав дольщиков. Ситуация попала на контроль Генпрокуратуры.
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Краснодарский край на протяжении многих лет стабильно входит в число неблагополучных регионов РФ.
В последние годы проблема достигла пика. Обманутые кубанские дольщики устраивали бессрочные голодовки, перегораживали трассы федерального значения, пикетировали здание краевой администрации.
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Властям необходимо было принимать кардинальные меры. Для того, чтобы сдать в эксплуатацию все существующие долгострои, необходимо найти источники крупных финансовых вливаний.
Наряду с силовой зачисткой коррумпированных и аффилированных лиц, вопрос начали решать и на законодательном уровне.
Депутаты ЗСК приняли закон о защите прав обманутых дольщиков.
Согласно его положениям четко сформулированы меры, которые теперь будут принимать в отношении недобросовестных компаний, также предусмотрены льготы для строительных компаний, которые готовы взяться за завершение проблемных объектов.
— Если в течение шести месяцев дом не сдан, то у застройщика должна быть изъята земля, на которой стоит незавершенный объект. Так мы сможем вовремя реагировать и вмешиваться в процесс строительства — тысячи дольщиков смотрят на нас с надеждой и ждут реальных действий, — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В рамках краевого закона появилась возможность и определить компенсации для инвесторов, которые достраивают проблемные дома, и установить порядок их выплат.
Логично, что все эти меры призваны навести порядок на строительном рынке, разработать эффективные меры борьбы с недобросовестными компаниями.
Вместе с тем, решая проблему обманутых дольщиков, не исключено, что ужесточение требований к строительным компаниям могут отразиться на их ценовой политике.
С одной стороны, некоторые районы уже настолько застроены, что вводится мораторий на возведение многоэтажек.
С другой стороны, если рынок недвижимости станет пополняться медленнее, это может привести к росту цен на жилье.
Так или иначе принятие закона обусловлено текущим непростым положением, которое формировалось годами.
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