«Перспективы устаревшие». Ноябрьские коммунисты массово выходят из КПРФ

«В связи с проводимым ноябрьский городским отделением курсом и откровенной поддержке этого курса Кукушкиной (лидер регионального отделения Елена Кукушкина — прим.ред.), сегодня сложила с себя полномочия и вышла из КПРФ . Я также буду слагать полномочия помощника Кукушкиной на общественных началах», — сообщила корреспонденту «ФедералПресс» Татьяна Жлобенко.

По ее словам, многие члены КПРФ в Ноябрьске — около половины — собираются в ближайшее время также покинуть ряды партии.

«Причины — отсутствие перспектив выбранного курса ноябрьским городским отделением, отсутствие поддержки, нежелание перемен и обновления, — пояснила Татьяна Жлобенко. — Перспективы устаревшие. Имеются люди, готовые вкладываться не только материально, но и идейно. Однако эти предложения, неинтересны ноябрьскому отделению КПРФ. Объективные замечания и пожелания не принимаются к сведению. Для новых идей нет развития и возможностей, поэтому все они будут захоронены, не появившись в свет. К тому же, выборная кампания с каждым годом дает все меньше голосов за КПРФ. Это говорит о многом, в первую очередь о том, что необходимо менять курс делая ставку на молодежь. А ей в наше время совсем неинтересно пить чай. Им интересны прогрессивные направления, такие как машины, охота, рыбалка, снегоходы, активный отдых и спорт».

Татьяна Жлобенко участвовала в выборах в городскую думу в 2014 году от КПРФ. Тогда она заняла второе место после кандидата от «Единой России» Светланы Тащиевой. В 2015 году Жлобенко принимала участие в выборах депутатов Законодательного Собрания ЯНАО . По ее словам, в те годы процент голосующих за КПРФ был значительно выше, чем в этом году.

«Планировала выдвигаться в городскую думу в следующем году, но на сегодняшний день не вижу положительных перспектив для себя», — заявила она.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», о выходе из КПРФ заявил депутат-одномандатник в городской думе Ноябрьска Валентин Цыганков. По его словам, в ноябрьском отделении партии он «не увидел для себя перспектив», а его предложения по улучшению ситуации коллеги-коммунисты проигнорировали.