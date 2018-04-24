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В центре реабилитации под Петербургом выхаживают истощенного медвежонка
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В центре реабилитации под Петербургом выхаживают истощенного медвежонка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Истощенного медвежонка нашли в Ленинградской области и передали в центр реабилитации животных «Велес» под Санкт-Петербургом, сообщил РИА Новости руководитель центра Александр Федоров.
"Он, вероятно, потерялся, пришел в деревню в Ленинградской области. Люди подождали, когда мама придет, не дождались, и привезли его к нам позавчера вечером", — рассказал он.
По его словам, медвежонку примерно 3 месяца, он сильно истощен.
"Это мальчик, весит всего 3,7 килограмма. У него жуткий стресс, он испуган. Весь в травмах, кожа порвана, истощен, обезвожен, у него также кишечная инфекция. Мы сейчас разбираемся, что за инфекция. Уже занимаемся лечением", — сказал Федоров.
По его словам, медвежонок будет находиться под присмотром специалистов, затем его подготовят к возвращению в лес.
Российский карантинный центр «Велес» расположен в деревне Рапполово Ленинградской области. Центр принимает на лечение, реабилитацию и содержание различных животных, пресмыкающихся и птиц. Большинство животных попадают в центр искалеченными. Те, кто попал в центр здоровыми, в дальнейшем после выкармливания отпускаются в дикую природу.
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