СМИ: Минздрав обязал белгородских женщин выпрашивать аборт у батюшки

Белгородской области разразился скандал после появления в соцсетях сообщений от местных жителей, которые утверждают: здешним дамам предлагают посетить священника и получить у него визу, прежде чем записываться на процедуру по искусственному прерыванию беременности.

«Жительницы Белгородской области теперь будут ходить в церковь, чтобы им разрешили сделать аборт. Местный Минздрав включил в состав комиссии батюшек из местных приходов, которые должны силой веры и креста отговаривать женщин от греха», — сообщил канал Mash и опубликовал фотографию обходного листа, который, как утверждается, женщины должны предоставлять перед записью к врачу. Фотография аналогичной бумажки днем ранее появилась на Pikabu. В посте, автор которого утверждает, что живет в Старом Осколе, говорится о том же: знакомая рассказала, как пошла на аборт, а от нее потребовали собрать подписи по списку. В квиточке, на который ссылается автор, значатся следующие обязательные для посещения специалисты: заведующий женской консультацией, врач акушер-гинеколог, медицинский психолог, представитель Епархии, представитель «Кризисного центра».

«Разве это не является нарушением закона? К слову, в частных клиниках в нашей прекрасной Белгородской области аборт сделать нельзя — запрещено законом», — добавляет автор поста. Пост собрал множество гневных комментариев, не всегда цензурных. Многие пользователи советуют героине этой «истории» не тратить время на разбирательства со странной инициативой и для начала заняться здоровьем, а уже потом попробовать привлечь авторов нововведения по закону, например, через суд. Вскоре после публикации первой записи автор сделала вторую, в которой развила тему. По ее словам, в местных группах в соцсетях она задала вопрос: кто еще сталкивался с подобным. Выяснилось, что такая практика пока не слишком распространена, но уже встречалась ранее.

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