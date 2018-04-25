Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешение на аборт у церкви»

Информация усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ , другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник?

В Сети появилась информация о том, что жительницам Белгородской области перед абортом подписать некий обходной лист у членов комиссии, в который входят не только врачи, но и представители местной епархии. «Жительницы Белгородской области теперь будут ходить в церковь, чтобы им разрешили сделать аборт. Местный Минздрав включил в состав комиссии батюшек из местных приходов, которые должны силой веры и креста отговаривать женщин от греха», — сообщает telegram-канал Mash. В обходном листе должны стоять подписи акушера-гинеколога, заведующего женской консультацией, медицинского психолога, представителя епархии РПЦ и представителя «Кризисного центра».

Аналогичное фото опубликовала жительница Белгорода на сайте Pikabu.ru:

«Моя знакомая забеременела (не планировала) и решила сделать аборт, так как уже есть двое детей, третьего не потянут. Пошла в больницу. И там ей врач дала бумаги на подпись от психолога, психиатра и батюшки. Мол, иди в церковь и бери у попа подпись, что епархия дает свое разрешение. Это вообще нормально? Разве это не является нарушением закона? К слову, в частных клиниках в нашей прекрасной Белгородской области аборт сделать нельзя — запрещено законом. Вопрос: кому жаловаться?»

В белгородской женской консультации №1 и в одной из частных медицинских клиник корреспонденту газеты ВЗГЛЯД сообщили, что о подобных обходных листах ничего неизвестно. «Вы первая, кто об этом говорит, мы ничего о подобных листах не слышали», — заявили в частной клинике.

Добавим, что в Белгородской области запрещено проводить медикаментозные аборты, однако в частных клиниках Белгородской области эта процедура проводится на условиях анонимности, и стоит до 7 тыс. рублей.

«У нас по бумагам может за год на участке пройти 12 абортов — да кто в это поверит, если это молодежный участок? Да там было все 120, только они прошли мимо. Ведь аборт можно сделать в любой больнице по закону, а не только в той, куда относишься по прописке. Платишь деньги по договору, и тебе делают аборт. Истинной информацией, какое количество абортов, никто не владеет», — заявила врач-гинеколог высшей категории с 35-летним стажем Любовь Косых белгородскому изданию «Фонарь тв».

Представитель «Кризисного центра» Старого Оскола Юлия Углянская сообщила, что посещение всех указанных в перечне представителей носит рекомендательный характер. «По закону женщина должна пройти медобследование, сдать анализы и принимать решение. Я только сейчас открыла листок, мне кажется, он просто недоработан. Возможно, представитель епархии должен быть указан только как контактный номер телефона — если женщина изъявит желание пообщаться со священником», — заявила она изданию «Росбалт»

Один из пользователей под ником ExAnimus предложил знакомой автора поста на Pikabu.ru поступить следующим образом. Во-первых, проверить срок беременности, при котором можно сделать аборт, иначе по статье 6.32 КоАП можно получить административный штраф. Во-вторых, сделать аборт платно в хорошей клинике, одновременно с этим пойти в поликлинику, где был получен обходной лист. В-третьих, запросить официальную позицию клиники о целесообразности получения поповской визы на этом документе (в случае, если на «бегунок» печать не поставили).

После чего женщине рекомендуется написать в прокуратуру о нарушении статьи 56 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации » и просить привлечь клинику к административной статье по части 1 все той же статьи 6.32 КоАП. Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья о получении информированного добровольного согласия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тыс. до 100 тыс. рублей.

В Белгородском Епархиальном управлении отказались комментировать эту инициативу. В региональном департаменте здравоохранения и социальной защиты населения заявили, что смогут прислать официальный ответ только после согласования с вышестоящими инстанциями, но к моменту публикации материала никакого ответа получено не было.

Однако если учесть тот факт, что сделать искусственное прерывание беременности в Белгородской области можно без лишней траты нервов на платной основе, а священники в подавляющем большинстве случаев будут отстаивать позицию, исключающую аборт, и отговаривать женщину, весь смысл обходного листа теряется.

Особенно, если в некоторых городских и частных клиниках медики про него ничего не знают. Информация об этом, как видно из комментариев на сайте Pikabu.ru,

воспринимается многими как давление и попытка ограничить свободу выбора, а молчание официальных представителей власти и духовенства только нагнетает обстановку.

Однако если беседа со священником перед бесплатным абортом носит исключительно рекомендательный характер, отказ от комментариев со стороны региональной власти и РПЦ тоже объяснить нельзя.

Согласно данным, опубликованным на социальном портале по вопросам демографии и демографической политики России «Аист на крыше», по статистике 2015 года в Белгородской области на 100 родов приходилось 28,2 аборта, при этом динамика снижения числа абортов составила 38.7%.

В 2017 году показатель рождаемости в Белгородской области составил 9,8. Это меньше, чем в целом по России (11,5). Снижение за год — 14%, родилось меньше на 2 148 детей. Одна из мер по увеличению рождаемости — профилактика абортов. В результате медико-психолого-социального консультирования, куда входит предварительная работа с психологами, медиками и священниками, в 2017 году 488 женщин решили сохранить беременность.