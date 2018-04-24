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Алла Довлатова и Катя Гордон публично поссорились, обсуждая грудное вскармливание
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Алла Довлатова и Катя Гордон публично поссорились, обсуждая грудное вскармливание 

Letidor.ru 33 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Правозащитница и бизнесвумен Катя Гордон и радиоведущая Алла Довлатова публично поссорились, обсуждая довольно животрепещущую тему грудного вскармливания. Екатерина Гордон уже не раз высказывалась в защиту матерей, кормящих своих крох грудью там, где это необходимо. Недавно знаменитость разместила в личном блоге видео, в ходе которого читает стихотворение собственного сочинения на эту тему. Поэтесса иронизирует по поводу предложений запретить публичное грудное вскармливание. Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 23 Апр 2018 в 12:07 PDT  Некоторое время спустя Алла Довлатова разместила в персональном Instagram публикацию — и выразила абсолютно противоположное мнение. Звезда заявила, что ей «неприятно видеть, как кормящая мать вываливает грудь напоказ всем окружающим». И что женщина в обязательном порядке «должна чем-то прикрыть свою грудь, если кормит ребенка в публичных местах».
Мы живем не в джунглях, не в зоопарке, а в цивилизованном мире. Мы не животные, мы люди. А люди должны уважать себя и тех, кто находится рядом. Женщина, уважающая себя, не захочет неприязни со стороны окружающих людей и не станет как эксгибиционистка оголять грудь в обществе.
«И еще, мне кажется, что культурным человеком быть приятно и легко! Особенно в наш век. Столько всего придумано для удобства кормящих матёрей! Везде есть комнаты матери и ребенка (где помимо уединения есть и пеленальные столики, и детские туалетики, и микроволновки, и мини-кухоньки…)». Также радиоведущая добавила, что существует множество приспособлений, помогающих кормящей матери прикрыть грудь во время кормления на публике — и продемонстрировала один из них.
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