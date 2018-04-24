Реконструкция всех объектов по программе «39 кинотеатров» начнется до конца 2018 года

В основе концепции проекта — обеспечение жителей спальных районов всем необходимым для комфортной и интересной жизни рядом с домом.

Все проекты по программе реконструкции 39 кинотеатров будут согласованы к концу 2018 года. Здания планируется переделать под современные районные центры. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Отмечается, что в ведомстве согласовали архитектурно-градостроительные решения для 35 кинотеатров, а уже летом начнутся активные строительные работы на 20 площадках.

Сергея Кузнецова. — Советские кинотеатры на сегодняшний день устарели, многие из них не используются по назначению или закрыты. Новая программа реконструкции позволит вдохнуть жизнь в 39 из них. Устаревшие постройки должны стать новыми районными центрами, ориентированными на потребности местных жителей. Разрешительная документация получена практически для всей сети, реконструкция всех объектов будет запущена до конца 2018 года — цитируют в пресс-службе слова главного архитектора Москвы

В настоящее время строительные работы ведутся на первых площадках программы — в кинотеатрах «Ангара» на Чонгарском бульваре, дом № 7, «Будапешт» на улицце Лескова, дом № 17, «София» на Сиреневом бульваре, дом № 31, «Орбита» на проспекте Андропова, дом № 27 и «Киргизия» на Зеленом проспекте, дом № 81.

В основе концепции реконструкции — обеспечение жителей спальных районов всем необходимым для комфортной и интересной жизни рядом с домом: широкие возможности для досуга, товары и услуги повседневного спроса, современные общественные пространства, отметили в пресс-службе.

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