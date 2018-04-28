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В районе Люблино программа месячника по благоустройству выполнена в полном объеме
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В районе Люблино программа месячника по благоустройству выполнена в полном объеме 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Работы в рамках городского месячника по благоустройству в районе Люблино завершены в полном объеме. Об этом сообщили в организационном отделе управы района.
— В сквере у станции метро «Люблино» были организованы работы по ремонту и покраске садово-парковой мебели, санитарной обрезке ветвей кустарников и деревьев, сбору и вывозу мусора, посадке 40 берез и 50 кустов облепихи, — напомнил сотрудник организационного отдела.
Добавим, что на территории района также завершены работы по прогребанию газонов, ремонту малых архитектурных форм, детских и спортивных, контейнерных площадок. (мю)
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