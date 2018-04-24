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В районе Люблино отремонтировали 80 подъездов
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В районе Люблино отремонтировали 80 подъездов 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
С начала года в районе Люблино провели ремонт в 80 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщили в организационном отделе управы района.
— Всего по району Люблино на этот год запланированы работы по приведению в порядок 348 подъездов, из них 341 подъезд будет отремонтирован силами управляющих компаний района, а семь подъездов облагородит фонд капремонта, — сообщил представитель орготдела.
Отметим, что основными видами работ при проведении ремонта в подъездах являются покраска стен, побелка потолков, восстановление почтовых ящиков и напольного покрытия. (мю)
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