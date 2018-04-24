В районе Люблино отремонтировали 80 подъездов

С начала года в районе Люблино провели ремонт в 80 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщили в организационном отделе управы района.

— Всего по району Люблино на этот год запланированы работы по приведению в порядок 348 подъездов, из них 341 подъезд будет отремонтирован силами управляющих компаний района, а семь подъездов облагородит фонд капремонта, — сообщил представитель орготдела.

Отметим, что основными видами работ при проведении ремонта в подъездах являются покраска стен, побелка потолков, восстановление почтовых ящиков и напольного покрытия. (мю)