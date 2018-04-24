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Ознакомиться с графиком отключения горячей воды в Братееве можно на сайте mos.ru
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Ознакомиться с графиком отключения горячей воды в Братееве можно на сайте mos.ru 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Узнать, когда отключат горячую воду летом, можно будет в специальном информационном разделе портала мэра и Правительства Москвы. Об этом сообщили на сайте mos.ru в понедельник, 23 апреля.
Для того, чтобы узнать сроки проведения работ, необходимо ввести адрес своего дома в строку поиска, после чего станут доступны сроки отключения воды. Отмечается, что в этом году вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений.
Так, например, в домах по улице Ключевая горячую воду отключат в ночь на 17 мая, а восстановят поток вечером 26 мая. В нескольких домах на улице Борисовские пруды отключение горячей воды произойдет раньше — в ночь на 11 мая и до 20 мая.
В этом году график летних отключений составили в соответствии с проведением в Москве матчей чемпионата мира по футболу.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
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