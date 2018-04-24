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Коллектив центра творчества «Олимп» присоединился к субботнику в районе Люблино
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Коллектив центра творчества «Олимп» присоединился к субботнику в районе Люблино 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Сотрудники центра творчества молодежи «Олимп» стали участниками общегородского субботника, который состоялся 21 апреля в сквере у станции метро «Люблино». Об этом рассказал представитель администрации учреждения.
— Коллектив всегда в полном составе принимает участие в таких мероприятиях: не только в культурной программе, но и в наведении чистоты. В районе Люблино субботники проходят на высшем уровне: рабочий инвентарь, вкусная каша, горячий чай, мастер-классы, концертные и спортивные программы, хорошее настроение, подведение итогов в торжественной обстановке, — добавил сотрудник администрации.
Напомним, что центр творчества молодежи «Олимп» находится по адресу улица Судакова, 11. (мю)
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