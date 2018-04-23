В Армении назначили врио главы правительства 

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян стал врио главы правительства, сообщается на сайте кабмина страны.
Решение принято на внеочередном заседании правительства. Согласно законодательству, в случае, если премьер-министр не может выполнять свои обязанности, то его заменяет первый вице-премьер.
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку из-за протестов. Массовые акции продолжаются в стране с 17 апреля, когда Саргсян был избран премьер-министром Армении. Лидер армянской партии «Гражданский договор» Никол Пашинян во время митинга оппозиции в Ереване объявил о создании комитета «бархатной революции».