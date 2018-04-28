Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 

Все желающие от 14 до 30 лет смогут принять участие во Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», заявки можно подавать до 20 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Конкурс «Новый взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, реализуемый с 2009 года. Конкурс «Новый взгляд» предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.
«Основные темы конкурса: «Вместе против коррупции», «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого», «Ответственный донор», «Доступная и качественная медицина», «Молодежь за безопасность дорожного движения!». Работы принимаются на официальном сайте конкурса до 20 сентября по двум номинациям: «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик», — говорится в сообщении.
Тема «Вместе против коррупции» направлена на противодействие коррупции. Предполагается, что в работах могут быть отражены современные механизмы борьбы государства с проявлением коррупции на всех уровнях и во всех сферах общества, включая здравоохранение, образование, ЖКХ, инфраструктуру, экономику, получение социальных гарантий и льгот, расходование бюджетных средств, получение государственных и муниципальных услуг.
«Безопасность на транспорте — дело всех и каждого» направлена на популяризацию роли не только государства, но и граждан в формировании эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности всех видов транспорта.
«Ответственный донор» направлена на формирование ответственного отношения к жизни человека, поскольку каждая донация может спасти чью-то жизнь.
«Доступная и качественная медицина» направлена на информирование граждан о правах на получение своевременной, доступной и качественной медицинской помощи.
«Молодежь за безопасность дорожного движения!» направлена на популяризацию соблюдения ПДД и нетерпимость общества к нарушителям. Тема призывает к недопустимости нарушения и указывает на последствия нарушения правил дорожного движения. В работах также могут быть учтены такие направления, как «безопасность пешеходов на пешеходных переходах» и «безопасность детей-пассажиров».
Согласно информации на сайте конкурса, социальный плакат — авторский макет плаката, который должен быть загружен на официальный сайт конкурса твойконкурс.рф. Работа должна сопровождаться слоганом, лозунгом или иным авторским текстом.
Награждения победителей и финалистов конкурса по каждой объявленной теме состоятся в стенах ведомств соорганизаторов конкурса в ноябре 2018 года.