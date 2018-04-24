МАГАС, 24 апреля. /ТАСС/. Ингушетия примет участие во Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов, призовой фонд которого составляет 5 млрд рублей. На участие в конкурсе подадут заявки четыре города республики, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального минстроя Индира Барахоева.
Целью Всероссийского конкурса исторических поселений и малых городов является улучшение качества жизни в городах и привлечение дополнительных потоков посетителей за счет создания комфортной городской среды. Победителей конкурса определят согласно установленным критериям членами Федеральной конкурсной комиссии, лучшие проекты создания комфортной городской среды объявят 1 июня.
"Ингушетия готовит для участия во Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов 4 заявки и участвовать эти муниципалитеты будут в номинации «Малые города». Бороться с муниципалитетами-участниками из других регионов будут Магас, Малгобек, Сунжа и Карабулак, а главное условие участия в этой номинации — численность населения города не должна превышать 100 тыс. человек", — сказала Барахоева.
По ее словам, на протяжении трех месяцев в этих городах проводили общественные обсуждения и социологические исследования по созданию проектов общественных пространств совместно с горожанами, и создали проекты новых парков, скверов и площадей при участии архитекторов и студентов. В случае победы того или иного города Минстрой России дает определенные сроки для выполнения работ.
"Призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей, которые будут распределены по городам-победителям. И если в течение 2 лет не будут выполнены все заявленные в муниципалитетах работы, то выделенные средства необходимо будет вернуть. Для наших маленьких городов это хорошая перспектива для развития", — добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что предложение о проведении конкурса для малых городов и исторических поселений озвучил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень на встрече президента РФ с участниками Форума малых городов и исторических поселений, который прошел в Коломне 17 января 2018 года. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения конкурса, а также поручил дополнительно выделить 5 млрд рублей из федерального бюджета победителям этого конкурса. Сумма гранта на реализацию проекта благоустройства парка, сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 до 100 млн рублей, исторические поселения смогут рассчитывать на сумму до 50 млн рублей, победителями станут 60 городов.