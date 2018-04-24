Ингушетия примет участие во Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов

МАГАС , 24 апреля. / ТАСС /. Ингушетия примет участие во Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов, призовой фонд которого составляет 5 млрд рублей. На участие в конкурсе подадут заявки четыре города республики, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального минстроя Индира Барахоева.

Целью Всероссийского конкурса исторических поселений и малых городов является улучшение качества жизни в городах и привлечение дополнительных потоков посетителей за счет создания комфортной городской среды. Победителей конкурса определят согласно установленным критериям членами Федеральной конкурсной комиссии, лучшие проекты создания комфортной городской среды объявят 1 июня.

"Ингушетия готовит для участия во Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов 4 заявки и участвовать эти муниципалитеты будут в номинации «Малые города». Бороться с муниципалитетами-участниками из других регионов будут Магас, Малгобек , Сунжа и Карабулак , а главное условие участия в этой номинации — численность населения города не должна превышать 100 тыс. человек", — сказала Барахоева.

По ее словам, на протяжении трех месяцев в этих городах проводили общественные обсуждения и социологические исследования по созданию проектов общественных пространств совместно с горожанами, и создали проекты новых парков, скверов и площадей при участии архитекторов и студентов. В случае победы того или иного города Минстрой России дает определенные сроки для выполнения работ.

"Призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей, которые будут распределены по городам-победителям. И если в течение 2 лет не будут выполнены все заявленные в муниципалитетах работы, то выделенные средства необходимо будет вернуть. Для наших маленьких городов это хорошая перспектива для развития", — добавила пресс-секретарь.