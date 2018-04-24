Без телефона мир вокруг становится интересным

Девушка лет двадцати пяти, сумевшая в давке метро донести телефон до уха, жалуется невидимому собеседнику на скуку и занятость одновременно.

«Надоело бездарно тратить полтора часа в день на дорогу!» — в голосе слышны истерические нотки. Девушку явно не устраивает необходимость проводить часть жизни в метрополитене. С одной стороны, невозможно не проникнуться сочувствием. Но согласиться с тем, что в метро скучно, я не могу.

Проходя через турникет, пассажиры попадают в другой мир. Здесь есть время на то, чтобы перестать нестись сломя голову и осмотреться по сторонам. Например, недовольная девушка могла бы обратить внимание на молодого человека в углу вагона, бросавшего на нее заинтересованные взгляды. Глядишь, и новый виток личной жизни развеял бы скуку. В метро всегда есть чем заняться, стоит только оглядеться вокруг. Отдельные счастливчики попадают в тематические поезда.

Когда еще удастся выкроить время и прочесть о подвигах ветеранов Великой Отечественной или полюбоваться картинами в вагонах-галереях? А станции, похожие на сказочные дворцы? Один их вид побуждает взяться за перо. А в творчестве уже совсем не до скуки. На нужный лад помогут настроиться участники проекта «Музыка в метро». Задорные песни или лиричные мелодии кому угодно поднимут настроение. Правда, все это доступно только тем, кто способен оторвать глаза от телефона и посмотреть вокруг. Но возможность жаловаться на жизнь для недовольных намного важнее, чем шанс ее улучшить.

Что ж, оставлю барышню скучать дальше — поезд подходит к нужной мне станции.