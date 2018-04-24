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Проект о контрсанкциях позволит быстро реагировать на вызовы, заявил Климов
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Проект о контрсанкциях позволит быстро реагировать на вызовы, заявил Климов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рассматриваемый в парламенте законопроект о контрсанкциях в отношении США позволит правительству РФ оперативно реагировать на новые вызовы, заявил во вторник журналистам по итогам совещания профильных комитетов Совфеда глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Наша цель — создать рамочный закон, чтобы правительство могло оперативно реагировать на новые вызовы", — сказал Климов.
Он подчеркнул, что у органов госвласти должно быть широкое поле для маневра.
"Мы планируем 3 мая подготовить и направить в Госдуму заключение всех профильных комитетов на законопроект", — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что законопроект о контрсанкциях в отношении США «не должен нанести ущерб России, гражданам РФ, нашим партнерам».
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