Проект о контрсанкциях позволит быстро реагировать на вызовы, заявил Климов

"Наша цель — создать рамочный закон, чтобы правительство могло оперативно реагировать на новые вызовы", — сказал Климов.

Он подчеркнул, что у органов госвласти должно быть широкое поле для маневра.

"Мы планируем 3 мая подготовить и направить в Госдуму заключение всех профильных комитетов на законопроект", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что законопроект о контрсанкциях в отношении США «не должен нанести ущерб России, гражданам РФ, нашим партнерам».