Проект о контрсанкциях позволит быстро реагировать на вызовы, заявил Климов 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рассматриваемый в парламенте законопроект о контрсанкциях в отношении США позволит правительству РФ оперативно реагировать на новые вызовы, заявил во вторник журналистам по итогам совещания профильных комитетов Совфеда глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Наша цель — создать рамочный закон, чтобы правительство могло оперативно реагировать на новые вызовы", — сказал Климов.
Он подчеркнул, что у органов госвласти должно быть широкое поле для маневра.
"Мы планируем 3 мая подготовить и направить в Госдуму заключение всех профильных комитетов на законопроект", — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что законопроект о контрсанкциях в отношении США «не должен нанести ущерб России, гражданам РФ, нашим партнерам».