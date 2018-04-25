Где в Воронеже будут раздавать георгиевские ленточки?

В Воронеже стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

В преддверии Дня Победы праздничную символику бесплатно раздают во всех регионах России , в том числе и в Воронеже.

Школьники раздадут более 14 тысяч георгиевских ленточек около своих учебных заведений, в парках, скверах и на других площадках. 27 апреля георгиевские ленточки будут раздавать по следующим адресам:

с 12:00 у областного молодежного центра (пр-т Революции, 32);с 13:00 — на пл. Никитина, у кинотеатра «Пролетарий».

Также ленточки будут раздавать и представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ребят с памятными символами можно будет встретить 24 апреля с 11.00:

у библиотеки им. И. С. Никитина (пл. Ленина, 2);у областного молодежного центра (пр-т Революции, 32);на пл. Никитина, у кинотеатра «Пролетарий»у мемориального комплекса «Памятник Славы» (Братская могила № 2) (Московский пр-т, 82 в);у Музея-диорамы (Ленинский пр-т, 94).

26 апреля с 11.00:

у библиотеки им. И. С. Никитина (пл. Ленина, 2);у областного молодежного центра (пр-т Революции, 32);у ТРК «Арена» (Бульвар Победы, 23 Б);у Музея-диорамы (Ленинский пр-т, 94).

3, 4, 8 мая с 11.00:

у библиотеки им. И. С. Никитина (пл. Ленина, 2);у областного молодежного центра (пр-т Революции, 32);у Музея-диорамы (Ленинский пр-т, 94).