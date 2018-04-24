В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты

В комитете по транспорту учли статистику по нарушениям запрета на курение на территории аэропортов, а также возможные последствия от курения в непредназначенных местах. В связи с этим комитет считает возможным разрешить курение в специально выделенных изолированных помещениях в аэропортах, которые будут оборудованы системами вентиляции.

— Одно дело — в самолете, там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Виталий Ефимов , которого цитирует РИА Новости

При этом думский комитет по охране здоровья, назначенный профильным по проекту, рекомендовал доработать текст инициативы во избежание внутренней несогласованности.

Представители Внуково Шереметьево уже сообщили ТАСС , что готовы вернуть курилки при снятии законодательных ограничений. В частности, во Внуково даже не демонтировано оборудование по очистке воздуха в упраздненных курилках. В аэропорту подтвердили, что граждане в результате дымят в туалетах и даже в пеленальных комнатах. При этом у сотрудников нет полномочий задерживать и штрафовать курильщиков.

Курилки в аэропортах запрещены с июня 2013 года, когда вступил в силу антитабачный закон.