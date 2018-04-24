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В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты
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В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Инициативу на эту тему ранее подготовил депутат от "Единой России" Сергей Боярский. Согласно поправкам, решение об организации курилок должны принимать сами аэропорты.
В комитете по транспорту учли статистику по нарушениям запрета на курение на территории аэропортов, а также возможные последствия от курения в непредназначенных местах. В связи с этим комитет считает возможным разрешить курение в специально выделенных изолированных помещениях в аэропортах, которые будут оборудованы системами вентиляции.
— Одно дело — в самолете, там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Виталий Ефимов, которого цитирует РИА Новости.
При этом думский комитет по охране здоровья, назначенный профильным по проекту, рекомендовал доработать текст инициативы во избежание внутренней несогласованности.
Представители Внуково и Шереметьево уже сообщили ТАСС, что готовы вернуть курилки при снятии законодательных ограничений. В частности, во Внуково даже не демонтировано оборудование по очистке воздуха в упраздненных курилках. В аэропорту подтвердили, что граждане в результате дымят в туалетах и даже в пеленальных комнатах. При этом у сотрудников нет полномочий задерживать и штрафовать курильщиков.
Курилки в аэропортах запрещены с июня 2013 года, когда вступил в силу антитабачный закон.
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