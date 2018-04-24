«Речка, небо голубое»: 5 лучших маршрутов для речных прогулок в столице

Едва на поверхности Москвы-реки растаял лед, на воду спустили суда-уборщики: они очищают реку от всего, что может помешать пассажирской навигации. С 24 апреля началась и сама навигация — теперь есть практически все условия для того, чтобы насладиться речной прогулкой по столице. А пока город ждет окончательного прихода теплой погоды, можно заняться выбором маршрута.

Коломенское — Марьино Один из самых коротких и быстрых маршрутов — обзорная речная прогулка по югу столицы от парка Коломенское до района Марьино. По продолжительности он занимает один час.

Прокатиться по этому маршруту можно в любой день недели с 11 утра до 8 вечера. Теплоходы отправляются от причала «Коломенское» с интервалом в 30 минут. Маршрут пролегает вдоль Музея-заповедника «Коломенское»: судно проходит вдоль парка, после чего разворачивается в районе Парка им. 850-летия Москвы и возвращается на тот же причал.

Третьяковский мост Еще один маршрут продолжительностью ровно час — речная прогулка вокруг острова Балчуг. Первое отправление теплохода — в 11 утра, последнее — в 8 вечера. В будни интервал движения судов составляет 30 минут, в выходные — 20 минут. Цены такие же, как и на маршруте «Коломенское-Марьино».

С причала «Б. Каменный мост» экскурсионные корабли проходят по Москве-реке вдоль "Красного Октября" , доходного дома Перцовой и здания старейших ГЭС Москвы. После этого суда сворачивают в Московский водоотводный канал, где проходят вдоль Садовнической набережной. Там можно увидеть здание бывшей Голутвинской текстильной фабрики, здание Технического училища им. Ф. Я. Ермакова и колокольню Храма Святой Софии.

Круговой маршрут Парка Горького Этот маршрут длительностью 1,5 часа начинается и заканчивается на причале ЦПКиО им. Горького. Всю неделю корабли курсируют с 11:30 утра до 22:30 вечера. Интервал один и тот же — 20 минут.

На этом маршруте можно увидеть большую часть Парка Горького, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I, весь Московский Кремль, Собор Василия Блаженого, высотное здание на Котельнической набережной и снова колокольню Храма Святой Софии.

Основное судно на этом маршруте — двухпалубный теплоход «Москва», который может принять на борт до 150 пассажиров.

Круговой маршрут Киевского вокзала Один из самых продолжительных речных маршрутов центра столицы — круговой, который начинается и заканчивается на причале Киевского вокзала. Путешествие по полному кругу длится 1 час 40 минут. Отправиться можно с 11 утра до 9 вечера. Интервал движения теплоходов составляет 30 минут в будние дни и 26 минут в выходные.

Про этот маршрут можно справедливо сказать, что он — самый насыщенный по количеству достопримечательностей. Кроме тех, которые можно увидеть на круговом маршруте Парка Горького, это спорткомплекс «Лужники», здание МГУ , а если выбрать вариант маршрута до Устьинского моста, то этот список пополнится зданием Новоспасского монастыря.

Новоспасский мост — Киевский вокзал Наконец, одна из самых лучших вечерних экскурсий больше всего подойдет для романтично настроенных пар москвичей. С 6 до 11 вечера от причала Новоспасского моста каждые 20 минут отправляется теплоход в сторону Киевского вокзала.

Несмотря на то, что маршрут круговой, не обязательно посвящать ему целых два часа: при желании можно сойти на любом из причалов по пути следования теплохода: Устьинский мост, Андреевский (Парк Горького) или на Воробьевых горах. А оттуда уже продолжить пешую прогулку по вечерней Москве.