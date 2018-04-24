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Жигулевская ГЭС увеличивает холостой сброс воды
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Жигулевская ГЭС увеличивает холостой сброс воды 

ТРК Губерния 1 час назад
94 дачных участка подтоплено на полуострове Копылово из-за паводка
Жигулевская ГЭС постепенно увеличивает холостой сброс воды. Сейчас расход составляет более 15,5 тысяч кубометров в секунду. Всего же через плотину проходит почти 27 тысяч кубометров. При этом риск значительного подтопления дорог и участков садовых товариществ по-прежнему сохраняется. Проезд в зону подтопления ограничен. Выставлены упреждающие знаки, на месте находятся посты с экипажами полиции и спасателей. Они дежурят с 8 утра и до 8 вечера. Администрация Тольятти рекомендует жителям города отложить выезд на дачные массивы до тех пор, пока не сойдет вода.
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