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В Приамурье общественники и полицейские провели для граждан семинар-практикум, посвященный государственным услугам
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В Приамурье общественники и полицейские провели для граждан семинар-практикум, посвященный государственным услугам 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках информационно-пропагандистской акции «Госуслуги — это просто!» в Амурской областной научной библиотеке Н. Н. Муравьёва-Амурского состоялся семинар-практикум, инициированный Общественным советом при УМВД Амурской области.
Сотрудники подразделений по вопросам миграции, Информационного центра УМВД на примере услуг, оказываемых региональным Управлением Министерства внутренних дел, рассказали участникам семинара об общих принципах и преимуществах использования портала «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru), а также провели обучение граждан работе с Единым порталом предоставления государственных и муниципальных услуг.
Присутствующим рассказали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, акцентировав внимание слушателей на документах, необходимых для подтверждения личности и учетной записи,. Собравшихся ознакомили с госуслугами, оказываемыми Управлением по вопросам миграции, доступными в электронной форме.
Присутствующие задали вопросы по перечню документов, необходимых для предоставления государственной услуги через Единый информационный портал, требованиям к оформлению документов, размеру государственной пошлины, основаниям для отказа в предоставлении загранпаспорта. Сотрудник УВМ в доступной форме, приводя сравнения, разъяснила участникам мероприятия преимущества получения заграничного паспорта непосредственно через портал.
Стражи правопорядка провели онлайн-практикум и помогли обратившимся пройти все шаги регистрации на портале Госуслуг, наглядно разъяснив всю процедуру оформления учетной записи. Среди приглашенных оказались те, которые зарегистрированы на Госуслугах, но по каким-либо техническим причинам не могли пользоваться электронными услугами. Специалисты Информационного центра, тщательно изучив проблемы каждого, восстановили им доступ к личному кабинету.
Участники мероприятия поблагодарили организаторов в проведении данной встречи и отметили необходимость проведения подобной работы в дальнейшем.
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