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Библия попала в список «сексистских, расистских и очень скучных» книг
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Библия попала в список «сексистских, расистских и очень скучных» книг 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американское издание GQ составило список «великих книг», которые не стоит читать. По мнению редакции, некоторые издания, которые считаются обязательными к прочтению, плохо выдержали проверку временем.
«Некоторые из них расистские, другие сексистские, но по большей части они просто очень, очень скучные», — отмечает журнал.
В список вошли такие книги, как «Одинокий голубь» Ларри МакМертри, «Над пропастью во ржи» и «Фрэнни и Зуи» Джерома Дэвида Сэлинджера, «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя и его же «Прощай, оружие!», «Алхимик» Паоло Коэльо, «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.
Также в перечень включили Библию. Писатель Джесси Болл назвал Священное Писание полной повторов, противоречий, глупости и злонамеренности.
«Если вы слышали, что лучшее в Библии — это непристойности, тогда советую вам прочитать вместо нее «Толстую тетрадь» Аготы Кристоф», — отметил Болл.
В декабре издание The Guardian составило список лучших книг о Боге. Рейтинг возглавило Евангелие, переведенное на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором. Критики отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.
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