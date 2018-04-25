Библия попала в список «сексистских, расистских и очень скучных» книг

Американское издание GQ составило список «великих книг», которые не стоит читать. По мнению редакции, некоторые издания, которые считаются обязательными к прочтению, плохо выдержали проверку временем.

«Некоторые из них расистские, другие сексистские, но по большей части они просто очень, очень скучные», — отмечает журнал.

Также в перечень включили Библию. Писатель Джесси Болл назвал Священное Писание полной повторов, противоречий, глупости и злонамеренности.

«Если вы слышали, что лучшее в Библии — это непристойности, тогда советую вам прочитать вместо нее «Толстую тетрадь» Аготы Кристоф», — отметил Болл.

В декабре издание The Guardian составило список лучших книг о Боге. Рейтинг возглавило Евангелие, переведенное на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором. Критики отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.