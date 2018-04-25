Американский журнал включил Библию в список «ненужных» книг

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Американский журнал GQ включил Библию в список переоцененных и необязательных к прочтению произведений.

По мнению редакции журнала, не все «великие книги» прошли проверку временем.

"Некоторые из них ("великих книг". — Прим. ред.) расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные", — говорится в материале GQ.

Как считает американский писатель Джесси Болл, Священное Писание нельзя назвать «самой прекрасной вещью, когда-либо созданной человеком».

"Она (Библия. — Прим. ред) содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна", — пишет критик.

Взамен Библии Болл советует прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф «Толстая тетрадь», который повествует о жизни двух братьев во время второй Мировой войны.

Включение Священного писания в список журнала было резко воспринято американской аудиторией. Так, евангелист Франклин Грэм заявил, что редакция GQ абсолютно неправа и просто «не может объяснить, почему Библия является самой продаваемой и самой широко распространенной книгой в мире».