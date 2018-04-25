Ещё
Американский журнал включил Библию в список «ненужных» книг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский журнал включил Библию в список «ненужных» книг 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский журнал GQ включил Библию в список переоцененных и необязательных к прочтению произведений.
По мнению редакции журнала, не все «великие книги» прошли проверку временем.
"Некоторые из них ("великих книг". — Прим. ред.) расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные", — говорится в материале GQ.
Группа «нескучных писателей» вместе с коллективом издания решили проанализировать недостатки «великих книг» и подобрать им замену. В список произведений, которые «не нужно читать», среди прочих вошли «Властелин колец» Джона Толкина, «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, а также Библия.
Как считает американский писатель Джесси Болл, Священное Писание нельзя назвать «самой прекрасной вещью, когда-либо созданной человеком».
"Она (Библия. — Прим. ред) содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна", — пишет критик.
Взамен Библии Болл советует прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф «Толстая тетрадь», который повествует о жизни двух братьев во время второй Мировой войны.
Включение Священного писания в список журнала было резко воспринято американской аудиторией. Так, евангелист Франклин Грэм заявил, что редакция GQ абсолютно неправа и просто «не может объяснить, почему Библия является самой продаваемой и самой широко распространенной книгой в мире».
РИА Новости: последние новости
Glencore возобновляет закупки алюминия у "Русала", сообщили СМИ Эксперт: работа по противодействию ИГ* не должна ослабевать Германия больше подходит для "Русских сезонов", чем США, считает Швыдкой
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ38
Украина взялась за российские корабли289
Макрон назвал условие ухода из Сирии89
В провале Су-57 обвинили F-35690
Рубль упал без видимых причин93
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение