Термоясень: изучаем область применения

Термически обработанная древесина, или термодерево, как ее еще называют — относительно молодой материал, который чаще всего делают из ясеня, сосны, березы и клена.

Свои уникальные качества термодревесина получает благодаря технологии постобработки, подразумевающей термический гидролиз изделий при высоких температурах без доступа воздуха. Под длительным воздействием пара температурой 190-240 градусов из древесины выводится лишняя влага и полисахариды, а ее экологические показатели не изменяются в худшую сторону (в отличие от химически обработанного дерева).

Из термоясеня, одной из самых распространенных разновидностей термодревесины, делают изделия для внутренней и внешней отделки любых поверхностей.

Область применения материала очень широка. Она объясняется физическими свойствами древесины, ее невосприимчивостью к воздействиям окружающей среды, стабильностью и долгим сроком службы.

Обычно термоясень купить стремятся те потребители, которые планируют длительно использовать древесину под открытым небом. Часто из термодерева изготавливают террасные и палубные доски, планкен и вагонку штиль.

Они не деформируются со временем, не набирают в себя влагу (гигроскопичность в 3-4 раза лучше, чем у необработанного дерева), не гниют и не плесневеют. Доски не усыхают и не коробятся. Практика показывает, что доски из термоясеня служат дольше неподготовленной древесины в 15-25 раз в зависимости от условий эксплуатации.

Также термоясень часто выбирают в качестве материала для паркета, пола и внутренней отделки, в том числе имитации «под брус» и вагонки Штиль. Теплопроводимость у такой древесины ниже, чем у многослойного паркета — пол из термоясеня не остывает, а отделка в бане или сауне медленнее нагревается.

Реже из обработанной термически древесины делают брусья и другие столярные элементы. В последнее время из упомянутого сырья начинают собирать дверные полотна, оконные рамы, подоконники, мебель, даже купели и бассейны.

Обработанное упомянутым образом дерево остается относительно прочным на давление и изгиб, твердым и биологически долговечным. Поэтому неудивительно, что именно оно становится оптимальным решением для современного загородного домостроения.