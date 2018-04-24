Ещё
Термоясень: изучаем область применения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Термоясень: изучаем область применения 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Термически обработанная древесина, или термодерево, как ее еще называют — относительно молодой материал, который чаще всего делают из ясеня, сосны, березы и клена.
Свои уникальные качества термодревесина получает благодаря технологии постобработки, подразумевающей термический гидролиз изделий при высоких температурах без доступа воздуха. Под длительным воздействием пара температурой 190-240 градусов из древесины выводится лишняя влага и полисахариды, а ее экологические показатели не изменяются в худшую сторону (в отличие от химически обработанного дерева).
Из термоясеня, одной из самых распространенных разновидностей термодревесины, делают изделия для внутренней и внешней отделки любых поверхностей.
Область применения материала очень широка. Она объясняется физическими свойствами древесины, ее невосприимчивостью к воздействиям окружающей среды, стабильностью и долгим сроком службы.
Обычно термоясень купить стремятся те потребители, которые планируют длительно использовать древесину под открытым небом. Часто из термодерева изготавливают террасные и палубные доски, планкен и вагонку штиль.
Они не деформируются со временем, не набирают в себя влагу (гигроскопичность в 3-4 раза лучше, чем у необработанного дерева), не гниют и не плесневеют. Доски не усыхают и не коробятся. Практика показывает, что доски из термоясеня служат дольше неподготовленной древесины в 15-25 раз в зависимости от условий эксплуатации.
Также термоясень часто выбирают в качестве материала для паркета, пола и внутренней отделки, в том числе имитации «под брус» и вагонки Штиль. Теплопроводимость у такой древесины ниже, чем у многослойного паркета — пол из термоясеня не остывает, а отделка в бане или сауне медленнее нагревается.
Реже из обработанной термически древесины делают брусья и другие столярные элементы. В последнее время из упомянутого сырья начинают собирать дверные полотна, оконные рамы, подоконники, мебель, даже купели и бассейны.
Обработанное упомянутым образом дерево остается относительно прочным на давление и изгиб, твердым и биологически долговечным. Поэтому неудивительно, что именно оно становится оптимальным решением для современного загородного домостроения.
ИД «Собеседник»: последние новости
Аман Тулеев заявил, что устал "от грязи" и намерен уйти из политики Ветераны смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России Россиян предложили штрафовать за распространение ложной информации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах199
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу85
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой215
Украина объявила России речную блокаду203
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение