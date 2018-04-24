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На AdIndex City Conference обсудят новую медиареальность
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На AdIndex City Conference обсудят новую медиареальность 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Издание AdIndex 16 мая проведет ежегодную конференцию AdIndex City Conference для специалистов рекламного и медиабизнеса.
Программа конференции состоит из пять деловых блоков, на которых будет представлена актуальная аналитика по рекламному и медийному рынкам, последние тренды в потреблении и прогнозы на ближайшее будущее. Эксперты выступят с докладами и мастер-классами на тему использования «больших данных», развития блогосферы, особенностей медицинского маркетинга, интеграции офлайн-данных в онлайн-кампании, работы с новыми технологиями и видеоконтентом.
Одна из ключевых секций конференции посвящена современному состоянию издательского бизнеса. Медиаменеджеры и главные редакторы знаковых СМИ обсудят трансформацию моделей бизнеса, способы борьбы за внимание аудитории и новые подходы к digital-дистрибуции контента.
AdIndex — информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Новости, интервью с ведущими специалистами, отраслевые рейтинги, статьи, информация о событиях рекламного бизнеса, образовательный проект.
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