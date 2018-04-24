Красноярские депутаты прогуляли сессию и остались без руководителя Счетной палаты

Почти треть депутатов не явилась на заседание сессии Горсовета Красноярска . Из‐за рекордно низкой явки народные избранники не смогли выбрать нового председателя городской Счетной палаты. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.

После увольнения с поста главы Счетной палаты Галии Фазлеевой депутаты Горсовета Красноярска должны были проголосовать в пользу нового кандидата — Светланы Алдашовой. Однако согласовать смену кадров не удалось. Для принятия положительного решения было необходимо, чтобы за Алдашову проголосовало минимум 19 человек. По итогу выяснилось, что проголосовали лишь 17 человек, трое воздержались, а один бюллетень оказался недействительным.

Сама Светлана Алдашова к тому моменту уже произнесла речь, в которой пообещала хорошо и честно трудиться в новой для себя должности. Теперь же Счетная палата Красноярска останется без руководства на ближайшие полтора месяца.

Ранее депутаты Горсовета Красноярска приняли проект корректировки бюджета. Его общая сумма превышает четыре миллиарда рублей.