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Уральским автомобилистам запретят езду по свежему асфальту
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Уральским автомобилистам запретят езду по свежему асфальту 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Такое решение приняли в администрации Екатеринбурга, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».
«Для повышения качества ремонтных работ в Екатеринбурге принято решение о необходимости ограничения движения транспортных средств на ремонтируемых участках в период производства работ и в течении 8 часов после окончания работ по укладке асфальтобетона», — заявил заместитель председателя комитета благоустройства городской мэрии Виктор Юровицкий на заседании по вопросам качества дорог.
По мнению городских властей, такая мера поможет сделать так, чтобы свежий асфальт простоял дольше обычного. В случае, когда автомобили не ездят по новой дороге, улучшается процесс повышения вязкости и прочности асфальтобетона.
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