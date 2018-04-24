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Как злоумышленники воруют номера карт в магазинах
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Как злоумышленники воруют номера карт в магазинах 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Рассчитываясь банковской картой в магазине, всегда обращайте внимание на того кто стоит позади вас. Ведь оказывается спустя несколько секунд после ввода пин-кода, злоумышленники с легкость могут его считать. Весь фокус в тепловом отпечатке который мы оставляем после прикосновения к любой вещи. Взглянув на терминал через тепловизор можно увидеть такую картину.
Пройдя путь от самого яркого отпечатка к более тусклым получи пин-код в обратном направлении. Защититься от этого очень просто — после ввода пин-кода, достаточно на секунду прикоснуться ко всем клавишам, чтобы смазать тепловой отпечаток.
Более подробно и наглядно процесс показан на видео:
В заключение стоит еще раз отметить, что на металлических клавишах банкоматов тепловой отпечаток невозможно разглядеть. Но прикосновение ко всем клавишам, особенно если вы видите посторонних людей рядом, не помешает. Будьте бдительны.
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