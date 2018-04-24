Пластическая клиника не уволила хирурга, который делал операцию умершей пациентке

Московская клиника «Триумф» не уволила хирурга Григория Перекрестова после проведенной им пластической операции, в результате которой скончалась 32‐летняя Екатерина Киселева . Об этом сообщили «360» в пресс‐службе клиники.

«Работает», — ответила оператор на вопрос, работает ли до сих пор Перекрестов в клинике. На остальные вопросы девушка отвечать отказалась, сославшись на то, что информация «конфиденциальна». Поговорить с директором учреждения также не удалось, потому что его якобы нет на месте.

Оператор также подтвердила, что в клинике числится анестезиолог Зейнал Неджафов.

Идет следствие

— пресс-служба клиники.

15 апреля 32-летняя Киселева пришла в клинику, чтобы подтянуть грудь. После операции врачи сообщили родственникам, что все прошло успешно. Однако спустя три часа после этого вдруг медики завили, что женщина умерла. Мать погибшей рассказала «360» о личности Киселевой, а также том, как все происходило.

Кстати, это не первый случай ЧП с пациентками. В феврале Анна Валеева упала из окна четвертого этажа после операции. Она получила переломы предплечья и костей таза.