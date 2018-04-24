Рябков о российских ответе на санкции США: причин для панических настроений нет

"В каком бы виде ни был принят данный закон, он должен, прежде всего, обеспечивать интересы российской экономики, российских граждан. Чувствительные темы действительно есть, они видны. Общественная дискуссия вокруг законопроекта пошла, профильные ведомства занимаются этими вопросами. Комитеты обеих палат, как я понимаю, вовлечены в анализ законопроекта. Я уверен, что и лекарства будут, и выбор лекарств будет. Никаких я не вижу оснований для панических настроений и даже для беспокойства", — сказал Рябков.