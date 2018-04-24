Ещё
Рябков о российских ответе на санкции США: причин для панических настроений нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рябков о российских ответе на санкции США: причин для панических настроений нет 

Газета.Ru 1 час назад
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что причин для панических настроений в связи с подготовкой законопроекта об ответе на санкции США нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В каком бы виде ни был принят данный закон, он должен, прежде всего, обеспечивать интересы российской экономики, российских граждан. Чувствительные темы действительно есть, они видны. Общественная дискуссия вокруг законопроекта пошла, профильные ведомства занимаются этими вопросами. Комитеты обеих палат, как я понимаю, вовлечены в анализ законопроекта. Я уверен, что и лекарства будут, и выбор лекарств будет. Никаких я не вижу оснований для панических настроений и даже для беспокойства", — сказал Рябков.
Ранее сообщалось, что Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории.
Газета.Ru: последние новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года Белых жалуется на информационный голод в СИЗО МИД: Россия не боится санкций G7
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах199
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу85
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой215
Украина объявила России речную блокаду203
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение