Рябков о российских ответе на санкции США: причин для панических настроений нет 

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что причин для панических настроений в связи с подготовкой законопроекта об ответе на санкции США нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В каком бы виде ни был принят данный закон, он должен, прежде всего, обеспечивать интересы российской экономики, российских граждан. Чувствительные темы действительно есть, они видны. Общественная дискуссия вокруг законопроекта пошла, профильные ведомства занимаются этими вопросами. Комитеты обеих палат, как я понимаю, вовлечены в анализ законопроекта. Я уверен, что и лекарства будут, и выбор лекарств будет. Никаких я не вижу оснований для панических настроений и даже для беспокойства", — сказал Рябков.
Ранее сообщалось, что Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории.