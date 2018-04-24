Квалификационная коллегия судей Псковской области сообщила о вакансии зампредседателя Псковского городского суда 

Квалификационная коллегия судей Псковской области 24 апреля объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Псковского городского суда Псковской области. Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются с 20 апреля по 21 мая по адресу: Псков, ул. Р. Люксембург, д. 19, каб. 8, управление Судебного департамента в Псковской области. Отметим, на данный момент заместителями председателя Псковского городского суда значатся Галина Белик, Елена Зайцева и Сергей Падучих. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».