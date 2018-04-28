В майские праздники изменится график работы центров «Мои документы» 

Центры госуслуг не будут работать 1 мая и 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба центров «Мои документы».
Для удобства посетителей все столичные центры «Мои Документы» будут отдыхать только два дня — 1 мая и 9 мая. А с 28 апреля по 1 мая, с 2 по 8 мая и 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме:: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных и флагманский офис с 10 утра до 10 вечера.
Также изменится в майские праздники режим работы органов ЗАГС.
Работать они будут следующим образом:
Органы ЗАГС — структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы
Органы ЗАГС — структурные подразделения ГБУ МФЦ города Москвы
28 апреля 2018 г. (суббота)
Работа в полном объеме
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 29 апреля 2018 г. (воскресенье)
Выходной, праздничный день
Прием не производится
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 30 апреля 2018 г. (понедельник)
Выходной, праздничный день
Прием не производится
Таганский отдел ЗАГС
Государственная регистрация смерти с 9.00 до 17.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 1 мая 2018 г. (вторник)
Выходной, праздничный день
Прием не производится
Выходной, праздничный день.
Прием не производится
2 мая 2018 г. (среда)
Выходной, праздничный день
Прием не производится
Таганский отдел ЗАГС
Государственная регистрация смерти с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 3 мая 2018 г. (четверг)
Работа в полном объеме
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 4 мая 2018 г. (пятница)
Работа в полном объеме
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 5 мая 2018 г. (суббота)
Работа в полном объеме
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 6 мая 2018 г. (воскресенье)
Выходной день
Прием не производится
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 7 мая 2018 г. (понедельник)
Выходной день
Прием не производится
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 8 мая 2018 г. (вторник)
Работа в полном объеме
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 9 мая 2018 г. (среда)
Выходной, праздничный день.
Прием не производится
Выходной, праздничный день.
Прием не производится
10 мая 2018 г. (четверг)
Работа в полном объеме
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 Напоминаем, что к шествию «Бессмертного полка» в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 и заламинируют фотографии героев Великой Отечественной войны. Заявку на печать принимают до 3 мая. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения.