В майские праздники изменится график работы центров «Мои документы»

Центры госуслуг не будут работать 1 мая и 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба центров «Мои документы».

Для удобства посетителей все столичные центры «Мои Документы» будут отдыхать только два дня — 1 мая и 9 мая. А с 28 апреля по 1 мая, с 2 по 8 мая и 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме:: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных и флагманский офис с 10 утра до 10 вечера.

Также изменится в майские праздники режим работы органов ЗАГС.

Работать они будут следующим образом:

Органы ЗАГС — структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы

Органы ЗАГС — структурные подразделения ГБУ МФЦ города Москвы

28 апреля 2018 г. (суббота)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 29 апреля 2018 г. (воскресенье)

Выходной, праздничный день

Прием не производится

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 30 апреля 2018 г. (понедельник)

Выходной, праздничный день

Прием не производится

Таганский отдел ЗАГС

Государственная регистрация смерти с 9.00 до 17.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 1 мая 2018 г. (вторник)

Выходной, праздничный день

Прием не производится

Выходной, праздничный день.

Прием не производится

2 мая 2018 г. (среда)

Выходной, праздничный день

Прием не производится

Таганский отдел ЗАГС

Государственная регистрация смерти с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 3 мая 2018 г. (четверг)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 4 мая 2018 г. (пятница)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 5 мая 2018 г. (суббота)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 6 мая 2018 г. (воскресенье)

Выходной день

Прием не производится

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 7 мая 2018 г. (понедельник)

Выходной день

Прием не производится

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 8 мая 2018 г. (вторник)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 17.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 9 мая 2018 г. (среда)

Выходной, праздничный день.

Прием не производится

Выходной, праздничный день.

Прием не производится

10 мая 2018 г. (четверг)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 Напоминаем, что к шествию «Бессмертного полка» в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 и заламинируют фотографии героев Великой Отечественной войны. Заявку на печать принимают до 3 мая. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения.