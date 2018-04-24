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Лучшим в округе соцработником признана сотрудница филиала «Академический» ТЦСО «Зюзино»
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Лучшим в округе соцработником признана сотрудница филиала «Академический» ТЦСО «Зюзино» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Подведены итоги окружного этапа конкурса «Московские мастера-2018» по профессии «Социальный работник». Как сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на пресс-службу префектуры ЮЗАО, конкурс проходил в Центре молодежного парламентаризма.
Темой конкурса стала «Социальная работа — век забот, добра и милосердия».
Участниками конкурса стали 12 специалистов, которые представляли районы ЮЗАО. По итогам конкурса первое место досталось социальному работнику из ТЦСО «Зюзино» (филиал «Академический») Алевтине Березе, второе — социальному работнику ТЦСО «Зюзино» (филиал «Черемушки») Светлане Павлик, третье — социальному работнику ТЦСО «Ломоносовский» (филиал «Обручевский») Анастасии Касьяновой.
Победительнице конкурса предстоит представить наш округ на завершающем, городском, этапе конкурса.
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