В Башкирии члены бойцовского клуба поставили ультиматум комику Белому

Недавнее скандальное выступление стендап-комика Руслана Белого на канале ТНТ вызывает все большее негодование у башкирской общественности. На этот раз извинений от Белого потребовали спортсмены бойцовской команды «Тархан». Как пишет «Реальное время», они даже специально приехали на концерт комика в Ульяновск , чтобы поговорить с ним.

Напомним, Белый появился в эфире телеканала ТНТ с новым выпуском своей программы «Комик в городе». Молодой человек со сцены шутил об Уфе , где происходили съемки, а также высмеивал его жителей, в частности татар и башкир. Ведущий-весельчак позволил себе назвать национального героя Башкортостана Салавата Юлаева бандитом.

Разговора у «Тархана» с Русланом Белым так и не получилось. Как сообщил «ФедералПресс» руководитель команды Динар Акмурзин, с ними общался не сам комик, а его директор. Члены команды просили только одного: извинений от Белого и ТНТ, которые они должны были получить до 21 апреля. Руководство телеканала пока никак не отреагировало.

Напомним также, что слова шоумена обидели челябинского представителя башкирской нации — силача Эльбруса Нигматуллина. Он тут же выступил с ответом популярном среди молодежи комику.