В Кабардино-Балкарии производство сельхозпродукции за 4 года выросло на 13%

"За последние 4 года продукция сельского хозяйства республики в сопоставимой оценке выросла на 13%. В 2017 году объем продукции сельского хозяйства составил более 46 млрд рублей, или 103% к уровню предыдущего года: зерна собрано 1 млн 160 тыс. тонн [больше чем годом ранее, когда был побит рекорд, на 1%]; 510 тыс. тонн овощей [прирост валового сбора составил почти 18%]. В 2018 году планируем собрать около 640 тыс. тонн", — сказал Мусуков на пленарном заседании парламента республики.

По его словам, более трети выращенных овощей [около 240 тыс. тонн] вывезли в другие регионы России в свежем и переработанном виде, что вдвое превышает уровень предыдущего года. Площадь плодово-ягодных насаждений к 2020 году в республике, по данным премьера, достигнет 10 тыс. га, из которых половина — сады интенсивного типа. На текущий год запланировали закладку садов интенсивного типа на площади 1,1 тыс. га, что позволит досрочно достигнуть цели. Ранее планировали достичь 10 тыс. га. садов интенсивного типа к 2020 году, уточнил спикер.

Сады интенсивного типа, которые заложены в предыдущие годы, уже плодоносят, в прошлом году аграрии вырастили урожай с приростом в 40%. Из 190 тыс. тонн фруктов и ягод около 95 тыс. тонн вывезли в другие регионы [выше почти в два раза чем в 2016 году]. «Думаю что по итогам текущего года этот показатель вырастет минимум на 20%», — добавил Мусуков.

По его данным, только в 2017 году в регионе объем государственной поддержки отрасли составил более 2 млрд рублей. «Сегодня государство направляет достаточно большой объем средств в сельскохозяйственную отрасль, и, конечно, такая поддержка требует отдачи в виде высоко конкурентной, направленной на импортозамещение продукции, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений», — сказал премьер.