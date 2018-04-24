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Зеленый город утопает в мусоре
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Зеленый город утопает в мусоре 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
И. о. главы Нижегородского района Алексей Мочкаев провел прием в Зеленом городе, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
На встрече присутствовали замглавы администрации в Зеленом городе Лидия Митрякова и директор домов отдыха «Кудьма» и «Красное Сормово» Андрей Васильев.
Жители курортного поселка пожаловались на неудовлетворительную работу управляющих компаний. По их словам, мусор вывозится со значительным нарушением графика, а дворников они практически не видят.
«У нас не субботники, а ежедневники. Сами чистим и подметаем тротуары», — выразила возмущение жительница Зеленого города Софья Наумова.
Мочкаев адресовал претензии руководителям ООО «Коммунальник» и «Городской управляющей компании» и потребовал в ближайшее время восстановить график вывоза ТБО и уборки придомовых территорий многоквартирных домов.
Проверить результаты работы он обещал через месяц.
Ранее сообщалось, что жители Зеленого города собрали 100 тысяч на ремонт дороги.
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