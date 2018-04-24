Реконструкцию набережной у «Ладьи» обещают завершить к 5 мая 

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров озвучил сроки завершения реконструкции четвертой очереди набережной.
— Принимал доклад по поводу набережной. Меня заверили, что буквально уже к 5 мая всё будет готово, — сообщил Дмитрий Азаров во вторник, 24 апреля, на заседании губернской думы и предложил депутатам вместе проверить качество работ.
Реконструкция четвертой очереди набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.
Районные власти собирались устроить голосование за цвет обновленного асфальта. На выбор два варианта — красный и черный.
Тем временем на набережной протестировали новый фонтан. 63.ru транслировал процесс в формате Live.