Реконструкцию набережной у «Ладьи» обещают завершить к 5 мая

— Принимал доклад по поводу набережной. Меня заверили, что буквально уже к 5 мая всё будет готово, — сообщил Дмитрий Азаров во вторник, 24 апреля, на заседании губернской думы и предложил депутатам вместе проверить качество работ.

Реконструкция четвертой очереди набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.

Районные власти собирались устроить голосование за цвет обновленного асфальта. На выбор два варианта — красный и черный.

Тем временем на набережной протестировали новый фонтан. 63.ru транслировал процесс в формате Live.