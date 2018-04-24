На индийском курорте расследуют загадочную смерть 33-летней гражданки Литвы, найденной обезглавленной

Полиция индийского штата Керала расследует странную смерть иностранки, совершенное на морском курорте Ковалам, расположенном в 15 километрах от столицы штата — города Тривандрам. Жертвой убийц стала отдыхавшая на берегу Аравийского моря и лечившаяся от психологических проблем 33-летняя гражданка Литвы Лига Скромене, сообщает

Полуразложившийся и обезглавленный труп приезжей с постсоветского пространства был обнаружен 21 апреля в безлюдной местности возле мангрового леса, на берегу реки Кармана около города Тируваллам.

Полицейские предварительно идентифицировали погибшую женщину как Скромене, хотя результаты ДНК-экспертизы еще не получены. В пользу выводов следователей говорит и то, что жертву опознали родственники Лиги по ее волосам и одежде.

Близкие погибшей настаивают на проведении тщательного расследования и требуют, чтобы индийские власти сформировали следственную группу из опытных сыщиков. По словам сестры убитой Ильзе, полиция начала активные поиски туристки лишь через 10 дней после того, как ее семья подала заявление о безвестном исчезновении женщины. Более того, во время беседы с Ильзе, подавшей заявление, индийские полицейские, по ее словам, «смеялись» и благодушно утверждали, что непременно найдут «загулявшую» туристку. Их не смутило даже то, что Лига, со слов сестры, имеет психологические проблемы и может стать легкой добычей преступников, пишет

Deccan Herald

Ильзе опасается, что полицейские попытаются выдать убийство ее сестры за суицид. Хотя на месте происшествия найдена веревка и можно было сделать вывод, что туристка повесилась, более вероятна инсценировка самоубийства: потерпевшую, судя по всему, подняли на веревке над землей. Напротив, нет данных, что она сама забралась на дерево и прыгнула с него.

Отдельного объяснения требует и отсутствие головы. «Только не говорите мне, что она потерялась», — с сарказмом сказала Ильзе.

Муж убитой Эндрюс предполагает, что Лига подверглась нападению не там, где обнаружено ее тело. Он также рассчитывает на то, что удастся найти свидетелей.

Известно, что Лига Скромене, проживающая в Ирландии , приехала на курорт Ковалам, чтобы пройти лечение от депрессии с помощью специалистов по аюрведе (разновидность нетрадиционной медицины). Связь с туристкой была потеряна еще 14 марта.

Ильзе признала, что сестра ранее дважды предпринимала попытку самоубийства на почве бессонницы и тяжелого расстройства нервной системы. Однако родственница погибшей уверена, что Лига приехала в Индию с твердым намерением выздороветь, а не покончить с собой.

Со слов Ильзе, полное равнодушие к судьбе ее сестры проявил как начальник полиции Локанат Бехера, так и премьер-министр штата Керала Пинарейи Виджаян. Только киноактер и парламентарий Суреш Гопи согласился встретиться с родственниками Скромене и помочь им.

Ильзе пришлось начать собственное расследование. Она знала, что сестра пропала на пляже Ковалам, когда воспользовалась услугами авторикши. Ильзе отправилась туда и стала искать свидетелей, показывая случайным встречным фотографию сестры. Найти свидетелей в одиночку ей не удалось, пишет

Mumbai Mirror

Ильзе добавила, что очень важно начинать активные поиски пропавшего человека в течение первых суток. Такую же медлительность полицейские Кералы, по ее словам, проявили и в деле о пропаже 20-летней студентки Джасны Марии Джеймс. Последний раз ее видели на остановке общественного транспорта, когда девушка ехала в гости к своей тете, писало агентство

The News Minute

Старшая сестра Джеймс Джесси Мол, которая тоже учится в вузе, сказала, что Джасна прилежно училась и все свободное время она проводила только за учебниками и тетрадями.

Полиция же сразу стала отрабатывать версию о самоубийстве, тем более что свой мобильник Джеймс оставила дома, а за 8 месяцев до трагедии ее мать умерла от болезни, что могло вызвать у девушки затяжную депрессию.

В настоящий момент в рамках расследования смерти Скромене полиция объявила вознаграждение в 200 тысяч рупий (больше трех тысяч долларов) за информацию, которая поможет следствию. Также власти выплатят 500 тысяч рупий (7,5 тысячи долларов) семье Лиги в качестве компенсации.