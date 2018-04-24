Д. Медведев и С. Собянин осмотрели новинки московской промышленности в технопарке «Слава»

Д. Медведев и С. Собянин осмотрели производственную линию высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) второго поколения, разработкой и производством которых занимается компания «СуперОкс». Компания создала необходимые технологии для выпуска токоограничивающих устройств (ВТСП ТОУ).

По словам С. Собянина, это оборудование будет внедряться в эксплуатацию на московской подстанции «Мневники» в 2018 г. «Это перспективная технология обеспечивает супернадежность всей энергетической системы после короткого замыкания, надежность оборудования, долговечность. Сейчас в „Мневниках“ подстанцию делаем, потом переходим на кольцо подстанций», — пояснил мэр.

В свою очередь председатель совета директоров компании «СуперОкс» Андрей Вавилов сообщил, что она совместно с ПАО «Россети» планирует рассмотреть опыт применения этой технологии в Москве.

Д. Медведев поинтересовался, является ли российским программное обеспечение проекта: «Здесь же все программное обеспечение ваше?». «Это наше полностью. Мы разрабатываем», — ответил А. Вавилов.

Также премьер-министру и мэру столицы показали показали разработки «СуперОкс» по созданию электрического ракетного двигателя для орбитального космического буксира. «В конце года мы должны сделать и сдать двигатель 500 кВт. В принципе, это перспективное применение как в авиации, так и в кораблестроении», — добавил А. Вавилов.