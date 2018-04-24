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Д. Медведев и С. Собянин осмотрели новинки московской промышленности в технопарке «Слава»
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Д. Медведев и С. Собянин осмотрели новинки московской промышленности в технопарке «Слава» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили столичный технопарк «Слава», где им показали новейшие оборудование, производством которого занимаются резиденты технопарка — ЗАО «СуперОкс», ООО «Иниста», ООО «ДНК-технология» и ООО «Акситех». Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Д. Медведев и С. Собянин осмотрели производственную линию высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) второго поколения, разработкой и производством которых занимается компания «СуперОкс». Компания создала необходимые технологии для выпуска токоограничивающих устройств (ВТСП ТОУ).
По словам С. Собянина, это оборудование будет внедряться в эксплуатацию на московской подстанции «Мневники» в 2018 г. «Это перспективная технология обеспечивает супернадежность всей энергетической системы после короткого замыкания, надежность оборудования, долговечность. Сейчас в „Мневниках“ подстанцию делаем, потом переходим на кольцо подстанций», — пояснил мэр.
В свою очередь председатель совета директоров компании «СуперОкс» Андрей Вавилов сообщил, что она совместно с ПАО «Россети» планирует рассмотреть опыт применения этой технологии в Москве.
Д. Медведев поинтересовался, является ли российским программное обеспечение проекта: «Здесь же все программное обеспечение ваше?». «Это наше полностью. Мы разрабатываем», — ответил А. Вавилов.
Также премьер-министру и мэру столицы показали показали разработки «СуперОкс» по созданию электрического ракетного двигателя для орбитального космического буксира. «В конце года мы должны сделать и сдать двигатель 500 кВт. В принципе, это перспективное применение как в авиации, так и в кораблестроении», — добавил А. Вавилов.
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