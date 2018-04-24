Водолазы провели подводный субботник

Первыми на дно рек и прудов для проведения водолазного обследования спускаются специалисты Московской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС).

Водолазы МГПСС в течение прошлой недели проводили первоначальное в этом году обследование дна 12 столичных водоемов, где разрешено купание.

Водолазные отряды проводят подводный осмотр и обследование дна пляжей на предмет обнаружения опасных предметов. В работах задействован телеуправляемый подводный аппарат «Seamor 300T». При обследовании зоны отдыха «Левобережный» на севере Москвы со дна были подняты канистры, бутылки и прочий бытовой мусор, а также были обнаружены раки, что означает чистоту водоема.

После реконструкции управа района готовит пляж «Левобережный» к допуску в качестве зоны отдыха и купания. Разрешение для этого дается Государственной инспекцией маломерных судов (ГИМС) на основании трех документов. Это акт МГПСС — о водолазном обследовании, Роспотребнадзора — о состоянии берега и качестве воды и акт префектуры ОА — о проделанной очистке.

Купальный сезон начинается в Москве 1 июня и заканчивается 31 августа. За это время водолазный осмотр проводится трижды.

По итогам первоначальной проверки 12 зон отдыха к приему отдыхающих пока не готовы, и балансодержатели проведут повторную очистку пляжей.

Следующий водолазный осмотр столичных зон отдыха запланирован с 10-го по 14 мая, заключительная проверка пройдет среди лета, с 10-го по 14 июля.