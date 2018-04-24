Ещё
Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил свои соболезнования участникам религиозной службы в Армянской апостольской церкви Стамбула в связи с годовщиной геноцида 1915 года, передает РИА «Новости».
"Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. Еще раз с уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам", — говорится в обращении Эрдогана.
Эрдоган также подчеркнул, что власти Турции «разделяют боль, которую пережили наши сограждане из числа этнических армян», отметив, что турки никогда не проводили различия между народами и не противопоставляли их друг другу.
Ранее сообщалось, что жители Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции, в результате которого погибли более 1,5 млн армян.
Газета.Ru: последние новости
МИД: Россия не боится санкций G7 Ткачев не исключил расширения списка поставщиков томатов из Турции Медведев утвердил правила вывоза биоматериала из России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах148
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Скончался Геннадий Леонов
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Украина объявила России речную блокаду200
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение