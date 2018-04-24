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«Газпром» увязал транзит газа с Солнцем и Луной
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«Газпром» увязал транзит газа с Солнцем и Луной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
«Газпром» не намерен продлевать транзитный контракт с украинским «Нафтогазом» ни при каких обстоятельствах, сказал председатель правления российской компании Александр Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет. Контракт по транзиту через Украину продлен не будет, но это не значит, что транзита не будет. Около двух лет назад [президент России Владимир] Путин поручил провести переговоры по транзиту газа через Украину по истечении контракта», — сказал Медведев.
По его словам, российская и украинская стороны пока не приступали непосредственно к переговорам о будущем транзита. Представитель «Газпрома» в очередной раз подчеркнул, что «Украина должна обосновать экономическую привлекательность транзита через свою территорию».
Украина, по мнению Медведева, должна сделать со своей стороны предложение, «но это относится не только к ставкам и объемам тарифа — очень много экономических условий транзита».
«Газпром» принял решение расторгнуть контракты на поставку и транзит газа через Украину после решения Стокгольмского арбитражного суда. Как заявила российская компания, переговоры по поиску взаимоприемлемого решения, предусмотренные документами, к результатам не привели. «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы о начале процедуры расторжения договоров. Украинская сторона придерживается мнения, что контракты не предусматривают расторжение в одностороннем порядке.
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