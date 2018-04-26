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Проспект Мира в Красноярске избавится от оградок
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Проспект Мира в Красноярске избавится от оградок 

АиФ Красноярск 57 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Заместитель главы Красноярска Владислав Логинов заявил, что установка пешеходных ограждений вдоль пр. Мира нецелесообразна. Первый же год эксплуатации, что установленные вдоль проспекта заборы не перенесли зимовки. Краски отслаивается, пролеты покрыты ржавчиной, многие просто отсутствуют. Теперь мэрия считает первый проект — ошибкой. И если раньше требования ГИБДД и ГОСТов были непреодолимой преградой для сноса заборов, то теперь они не помеха. А для безопасности пешеходов власти используют ограничение скорости или иные разрешенные меры.
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