Ещё
СМИ: Российских осуждённых предложили направлять в колонии недалеко от места жительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Российских осуждённых предложили направлять в колонии недалеко от места жительства 

RT на русском 1 час назад
Российских осуждённых предложили направлять в колонии, которые расположены максимально близко к месту их жительства, сообщает газета «Известия».
Возможность внесения изменений в статьи 73 и 81 УИК прорабатывает Минюст, рассказали в ведомстве.
Инициатором разработки выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По её словам, в настоящее время преступники и их родственники не могут получить обоснованного разъяснения, почему осуждённый направлен в отдалённый регион.
Омбудсмен также напомнила, что в соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами, приговорённые к лишению свободы должны по возможности направляться «в учреждения, расположенные вблизи от их мест жительства или мест социальной реабилитации». В России этот документ имеет рекомендательный характер.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что в 2017 году в ведомство поступило 3258 ходатайств о помиловании.
RT на русском: последние новости
Рябков заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции G7 «Газпром» допускает транзит газа через Украину после 2019 года В ХМАО началась масштабная антитеррористическая ревизия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах202
Газпром готов построить «Северный поток-3»94
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу85
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой218
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение