СМИ: Российских осуждённых предложили направлять в колонии недалеко от места жительства

Российских осуждённых предложили направлять в колонии, которые расположены максимально близко к месту их жительства, сообщает газета «Известия»

Возможность внесения изменений в статьи 73 и 81 УИК прорабатывает Минюст , рассказали в ведомстве.

Татьяна Москалькова. Инициатором разработки выступила уполномоченный по правам человека в России

По её словам, в настоящее время преступники и их родственники не могут получить обоснованного разъяснения, почему осуждённый направлен в отдалённый регион.

Омбудсмен также напомнила, что в соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами, приговорённые к лишению свободы должны по возможности направляться «в учреждения, расположенные вблизи от их мест жительства или мест социальной реабилитации». В России этот документ имеет рекомендательный характер.