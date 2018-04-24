Жителей ЮЗАО приглашают на встречу с природой

Мосприрода приглашает 25 и 26 апреля посетить экскурсии, тематические мероприятия на природных территориях и в эколого-просветительских центрах ЮЗАО.

25 апреля в 10:30 и 16:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы , на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

25 апреля в 12:00 — мастер-класс из природных материалов «Весенний подарок» из цикла эколого-просветительских программ «Встречаем Весну!» в рамках праздника «День Весны и Труда» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Участники мастер-класса смогут самостоятельно сделать полезные сувениры из различных природных материалов — из листьев, из сухих цветов, из всего, что под ногами. Природа богата на материал, а человек — на красивые идеи. Все коллажи будут заламинированы и использованы в качестве сувениров. Мероприятие 8 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь сменную обувь.

26 апреля в 11:00 и 14:30 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы, на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

26 апреля в 19:30 — Вечерняя экскурсия «Звуки ночного леса» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). В походе, на даче, да и просто гуляя вечером, вы наверняка слышали загадочные или даже пугающие звуки. Кто их издаёт? Леший? Кикимора? Бородатая неясыть? Вы узнаете об этом на прогулке по вечернему лесу в компании специалиста, и научитесь различать голоса ночных обитателей леса и узнаете, почему их не стоит бояться. Мероприятие 7 +. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50.