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В Архангельске запустили информационную систему «Чистый город»
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В Архангельске запустили информационную систему «Чистый город» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Информационная система «Чистый город», посвященная благоустройству, начала свою работу в тестовом режиме в столице Архангельской области. Пока ее испытывают в городском округе Майская Горка, отмечает пресс-служба администрации города.
"Сегодня в областной столице в пробном режиме запущена информационная система «Чистый город». Она призвана служить инструментом интерактивного взаимодействия населения с городской властью в части устранения проблем", — говорится в сообщении.
С помощью новой системы, любой пользователь, зарегистрированный на портале gorod.arhcity.ru может отослать сообщение о проблемах с благоустройством и уборкой. Модераторы переправляют эту информацию в администрацию округа, а та, в свою очередь, спускает обращение в управляющую компанию, отвечающую за объект. По окончании работ УК ставит в известность администрацию округа, после чего пользователь получает ответ, что проблему устранили. Каждое обращение гражданин должен подкрепить фотографиями, наглядно демонстрирующими наличие проблемы.
В настоящий момент «Чистый город» доступен только в качестве мобильного приложения, однако в дальнейшем работу системы планируется довести до уровня полноценного сайта. На предварительном, тестовом, этапе задействовали только одну проблемную категорию, на которую архангелогородцы могут пожаловаться, — это контейнерные площадки. По истечении месяца этот список расширят до трех составляющих: добавятся открытые люки и уборка внутриквартальных проездов.
После прохождения испытаний на примере округа Майская Горка будет решаться вопрос о распространении системы на всю территорию города.
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