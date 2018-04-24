Ещё
В Волгограде пройдет акция «Светлый подъезд»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде пройдет акция «Светлый подъезд» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Активисты «Школы грамотного потребителя» проверят освещение в подъездах домов в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», мониторинг продлится до 18 мая. За это время активисты проверят более 1 000 домов в 85 городах страны. Результаты будут направлены в УК и региональные органы Госжилнадзора. «Суть мероприятия — восстановить неисправное освещение в местах общего пользования», — подчеркнули активисты.
Волгоградцев, чьи парадные имеют проблемы с освещением, призывают рассказывать о своей ситуации. «Выкладывайте фотографии нарушения в соцсетях с тегом #ТемныйПодъезд, и мы возьмем ее под свой контроль», — обещают активисты. Если же вы не доверяете им, то можете самостоятельно пожаловаться на проблему в УК или ТСЖ, а также позвонить на «горячую линию» региональной жилинспекции по номеру 8 (8442) 35-21-45.
АиФ Волгоград: последние новости
В каких районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля? Волгоградцы отсудили у организаций более 600 000 рублей Волгоградская область получила 69 млн руб на «Электронное здравоохранение»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах202
Газпром готов построить «Северный поток-3»94
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу85
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой218
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение