В Волгограде пройдет акция «Светлый подъезд»

Активисты «Школы грамотного потребителя» проверят освещение в подъездах домов в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», мониторинг продлится до 18 мая. За это время активисты проверят более 1 000 домов в 85 городах страны. Результаты будут направлены в УК и региональные органы Госжилнадзора. «Суть мероприятия — восстановить неисправное освещение в местах общего пользования», — подчеркнули активисты.

Волгоградцев, чьи парадные имеют проблемы с освещением, призывают рассказывать о своей ситуации. «Выкладывайте фотографии нарушения в соцсетях с тегом #ТемныйПодъезд, и мы возьмем ее под свой контроль», — обещают активисты. Если же вы не доверяете им, то можете самостоятельно пожаловаться на проблему в УК или ТСЖ, а также позвонить на «горячую линию» региональной жилинспекции по номеру 8 (8442) 35-21-45.