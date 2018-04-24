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Лучший «тренинг смирения»: ростовчан просят спасти Зеленый остров от мусора
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Лучший «тренинг смирения»: ростовчан просят спасти Зеленый остров от мусора 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Защитников окружающей среды и просто неравнодушных ростовчан призывают навести порядок на Зеленом острове. 29 апреля в городе пройдет первая в этом году акция «Чисто по-ростовски», организатором которой выступает врач-психотерапевт Анна Панкова.
Мероприятие проводится уже 13-й год подряд. Когда волонтеры посетили остров в первый раз, то были поражены его внешним видом. Весь пляж был завален бутылками, пакетами, успевшими за лето превратиться в толстый слой мусора. За два часа добровольцы собрали два КАМАЗа отходов. С тех пор акция стала традиционной.
— Меня часто спрашивают: «Каково это — ощущать, что ты регулярно убираешь за чужими людьми?». Я отвечаю: «Прекрасно». Ведь с годами мусора становится меньше, и это заметно невооруженным глазом. Я называю это «тренингом смирения» и учу воспринимать субботник как бескорыстное доброе дело, от которого повышается настроение. В любом случае мусорит не конкретный человек, а мы — люди, — пояснила Анна Панкова.
Желающих принять участие в акции ждут в ближайшее воскресенье в 10:00 за понтонным мостом.
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