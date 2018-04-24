Капитализация криптовалют превысила $400 млрд

Стоимость 1584 криптовалют, которые торгуются на 10654 интернет-площадках, превысила $400 млрд По данным СoinmarketСap, общая рыночная капитализация криптовалют составляет $423 млрд

Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в восходящем тренде. Все без исключения криптовалюты из первой десятки растут.

Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $423.08 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 37.32%

Самой дорогой криптовалютой остается биткоин. В ночь на вторник, 24 апреля, цена первой криптовалюты поднялась выше $9200, обновив тем самым 6-недельный максимум. Последний раз на этих отметках биткоин, согласно данным Coinmarketcap, торговался 14 марта.

Утром средневзвешенный курс BTC составлял $9198, однако на целом ряде бирж поднимался перед этим выше $9250. Таким образом, за последние 24 часа, торговавшись в понедельник преимущественно в районе $8850, биткоин поднялся в цене почти на 4%; за период в семь последних дней этот показатель составил 14%.

Рыночная капитализация составила $157.88 млрд На момент публикации биткоин котировался на уровне $9289.30 за монету.

За последние сутки средневзвешенный курс Ethereum (эфир) вырос на 7.93%. Рыночная капитализация составила $67.97 млрд Стоимость одного токена ETH составляет $686.50.

Ripple находится в зеленой зоне, демонстрируя рост на 5.05%. Рыночная капитализация составила $35.97 млрд Стоимость одного токена XRP — $0.92.

В отношении криптовалюты Bitcoin Cash преобладают бычьи настроения. Суточный рост составил 9.59%. Рыночная капитализация составила $26.11 млрд Стоимость одного токена BCH — $1527.47.

В рейтинге виртуальных валют по показателю объёма капитализации произошли изменения. Так, EOS оказалась на пятой строчке и сместила litecoin. За сутки курс EOS вырос в цене на 17.18%. Рыночная капитализация составила $11.02 млрд На момент публикации, EOS котировался на уровне $13.56 за монету.