Россия ответит на санкции «Большой семерки» должным образом

Москва не боится санкций «Большой семерки» и ответит на них должным образом. Такое заявление сегодня сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков , комментируя угрозы G7 ввести новые санкции в отношении России.

"Все будет нормально, санкций мы не боимся, мы ответим в должный момент нужным образом", — отметил дипломат.

Также Рябков подчеркнул, что подобными высокомерными заявлениями, «семерка» разрушают ту самую систему, в которой они же призывают других жить и функционировать.

"Это даже не двойной стандарт, это стандарт «группы семи», и мы будем с ним бороться", — добавил замглавы МИД РФ

Кроме того, Рябков подчеркнул, что вводимые против России односторонние санкции противозаконны, поскольку противоречат международному праву.

"Угрозы силой — это тоже нарушение принципов международного права. А санкционные меры — это силовые меры по смыслу Устава ООН ", — сказал он.

Отметим, что в итоговом заявлении саммита G7, прошедшего в Торонто, сказано, что стороны могут рассмотреть введение новых антироссийских санкций в связи с политикой Москвы на юго-востоке Украины . Также в документе подчеркивается, что санкции могут быть сняты, если российская сторона «выполнит свои обязательства согласно Минским договоренностям».