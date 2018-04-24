Ещё
Россия ответит на санкции «Большой семерки» должным образом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия ответит на санкции «Большой семерки» должным образом 

Российская Газета 44 минуты назад
Москва не боится санкций «Большой семерки» и ответит на них должным образом. Такое заявление сегодня сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя угрозы G7 ввести новые санкции в отношении России.
"Все будет нормально, санкций мы не боимся, мы ответим в должный момент нужным образом", — отметил дипломат.
Также Рябков подчеркнул, что подобными высокомерными заявлениями, «семерка» разрушают ту самую систему, в которой они же призывают других жить и функционировать.
"Это даже не двойной стандарт, это стандарт «группы семи», и мы будем с ним бороться", — добавил замглавы МИД РФ.
Кроме того, Рябков подчеркнул, что вводимые против России односторонние санкции противозаконны, поскольку противоречат международному праву.
"Угрозы силой — это тоже нарушение принципов международного права. А санкционные меры — это силовые меры по смыслу Устава ООН", — сказал он.
Отметим, что в итоговом заявлении саммита G7, прошедшего в Торонто, сказано, что стороны могут рассмотреть введение новых антироссийских санкций в связи с политикой Москвы на юго-востоке Украины. Также в документе подчеркивается, что санкции могут быть сняты, если российская сторона «выполнит свои обязательства согласно Минским договоренностям».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в прошедшей в Торонто встречи G7 явно прослеживается «русофобская подоплека», и выразил сожаление, что «по этой скользкой линии пошли и те страны „семерки“, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать.
Российская Газета: последние новости
Глава Совбеза РФ пригласил коллег из 100 стран в Сочи Северные предприятия аквакультуры стали опасны для дикой рыбы Лукашенко обратиться с посланием к белорусскому народу и парламенту
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу80
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой215
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Украина объявила России речную блокаду200
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение